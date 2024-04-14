Яке завтра, 15 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 15 квітня, День працівників кримінального розшуку в Україні. Віряни вшановують пам'ять апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима. До Нового року залишилося 260 днів.

15 квітня 2024 року — понеділок. 782-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

15 квітня в церковному календарі – день пам’яті апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима. Жили вони за часів, коли проповідував апостол Павло. Архистраг був його учнем, а вже пізніше став єпископом Анамеї. Пуд відрізнявся благочестивим життям, хоча й займав посаду римського сенатора. Він неодноразово приймав у себе апостолів Петра і Павла. Згодом чоловік навіть вирішив перетворити свій будинок на храм. Трохим народився у Ефесі і багато подорожував з апостолом Павлом, проповідуючи Слово Боже. Всі вони були вбиті за свою віру за часів правління імператора Нерона.

Що не можна робити 15 квітня

Заборонено зривати гілки горобини — на того, хто ослухається, чекає сильний зубний біль.

Не можна надто сильно трясти подушки, адже так ви "витрусите" все подружнє щастя.

Не варто займатися рукоділлям та рубати дрова.

Народні прикмети і традиції на 15 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: бджоли пізно полетіли на відпочинок — чекайте на негоду;

граються граки — найближчі дні буде тепло і ясно;

червона зоря до сильного вітру і дощу;

вдень небо ясне, а вночі хмари набігли — бути опадам;

вночі помітно похолодало — дні будуть ясними.

15 квітня граються граки — найближчі дні буде тепло і ясно / Фото: Pexels

Цього дня починали оглядати бджолині вулики. Пасічники обов'язково перевіряють, як комахи себе почувають після довгої зими, чи є хворі, чи багато загинуло.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 квітня

Які завтра іменини: Олександр, Андрій, Аристарх, Віктор, Леонід, Лук'ян, Мстислав, Сава, Севастян, Теодор, Трохим, Федір, Яків, Анастасія, Василина.

Талісманом людини, народженої 15 квітня є жадеїт. Ще в давньому світі люди вірили, що це не просто камінь, а магічний мінерал. В Китаї жадеїт навіть вважали ритуальним талісманом.

Цього дня народилися:

1938 рік — український живописець, член Національної спілки художників України Роман Безпалків;

1941 рік — український кінорежисер, сценарист і кінопродюсер Балаян Роман Гургенович;

1987 рік — український професіональний боксер у напівважкій вазі (до 79,4 кг) Олександр Гвоздик.

Пам’ятні дати 15 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 квітня:

1450 рік — у битві при Форміньї конетабль Франції Артур де Рішмон фактично знищує англійську армію в Нормандії;

1657 рік — Козацька рада в Чигирині затверджує спадковість при передачі гетьманського звання від Богдана Хмельницького до його сина Юрія;

1729 рік — відбувається прем'єра ораторії Й. С. Баха "Страсті за Матвієм";

1861 рік — розпочинається перша сесія Галицького сейму;

1874 рік — невизнані паризькі художники Моне, Ренуар, Пісарро, Сезанн та Деґа відкривають на бульварі Капуцинів свою власну виставку;

1893 рік — Соломія Крушельницька дебютує на оперній сцені у постановці Гаетано Доніцетті "Фаворитка";

1912 рік — в Атлантичному океані під час свого першого рейсу внаслідок зіткнення з айсбергом тоне лайнер "Титанік";

1920 рік — у ході І Зимового походу Дієвої армії УНР чорні запорожці захоплюють вузлову станцію Вознесенськ;

1943 рік — союзники створюють об'єднане командування морськими операціями в Середземному морі;

1948 рік — відбувається перше військове зіткнення між ізраїльтянами й арабами;

1979 рік — найбільш руйнівний землетрус у Чорногорії, тодішній частині Югославії;

1989 рік — у тисняві на стадіоні Гіллсборо гине 96 уболівальників ФК "Ліверпуль", 766 отримують поранення;

1993 рік — президент Туркменістану Сапармурат Ніязов оголошує про перехід туркменської мови з кирилиці на латиницю;

1994 рік — Україна входить до економічного союзу країн СНД на правах асоційованого члена;

2000 рік — на Північному полюсі приземляються 22 українські парашутисти;

2019 рік — відбувається пожежа в Соборі Паризької Богоматері.

Погода на 15 квітня

Завтра, 15 квітня, в Києві хмарно, ввечері можливий дощ. У Львові похмуро, всю другу половину дня йтиме дрібний дощ. У Харкові хмарно, опадів не очікується. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві +19 вдень та +13 вночі. У Львові +20 вдень та +10 вночі. У Харкові +18 вдень та +13 вночі. В Одесі +23 вдень та +15 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

15 квітня святкують Всесвітній день мистецтв / Фото: pixabay.com

15 квітня в Україні святкують День працівників кримінального розшуку. Професійне свято, дата якого була обрана на честь створення в нашій країні секції судово-кримінального розшуку (1919 рік). Карний розшук відповідає за розслідування особливо тяжких кримінальних злочинів. А тому робота співробітників цієї служби дуже важка і небезпечна.

Також 15 квітня Міжнародний день екологічних знань. Свято було створено під час Конференції ООН 1992 року. Тоді на ній розглядалися найважливіші проблеми навколишнього середовища. З'їзд відбувався у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) і тоді найбільша увага його учасників була спрямована на екологічній освіті та знаннях про екологію серед громадян різних країн.

А ще 15 квітня святкують Всесвітній день мистецтв. Дату святкування обрали на честь дня народження Леонардо да Вінчі, який був одним з найяскравіших представників мистецтва всіх часів. Народився він саме цього дня 1452 року. Подія була створена за ініціативи ООН 2012 року. Головна мета свята полягає у привернені уваги людей до важливості мистецтва і творчості.

15 квітня Міжнародний день біомедичної лабораторії. Щорічна подія, яка була створена для того, щоб відзначити особливий внесок вчених-біомедиків у охорону здоров'я. Працівники біомедичних лабораторів відіграють важливу роль під час діагностування, лікування та профілактики різноманітних захворювань.