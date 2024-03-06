Яку цибулю краще додавати у фарш для котлет: ви точно про це не знали

Як правильно додавати цибулю у фарш для котлет, щоб вони вийшли смачними та соковитими

Дуже часто господині перекручують цибулю разом із фаршем у м’ясорубці та одразу смажать котлети. Чи вірно це? Розповідаємо, в якому вигляді досвідчені господині радять додавати цибулю до фаршу.

Яку цибулю — смажену чи сиру краще додавати у фарш для котлет

Безперечно цибуля додає котлетам смаку. По-друге, фарш із сирою цибулею довше не псується, тому що цибульний сік є консервантом. Крім того, сира цибуля надасть котлетам необхідну соковитість та м'якість.

Але краще класти у фарш обсмажену цибулю. Тому що після обсмажування цибуля втрачає гіркоту, і котлети будуть м'якшими. А якщо цибулю попередньо обсмажити в бальзамічному оцті та додати у фарш у карамелізованому вигляді, то ще й солодкими.

На пишноту котлет стан цибулі, яку додають, не впливає, для цього важливо фарш добре відбити.

Як краще — різати цибулю в котлети чи терти

Кулінари кажуть, що це залежить від фаршу, який використовується для котлет. Якщо котлети готуються зі звичайного фаршу, для отримання однорідної текстури краще використовувати тертку.

Якщо готуєте котлети з рубленого м'яса, цибулю варто порізати. Різати можна по-різному — хтось ріже кубиками, хтось смужками, дехто подрібнює. Якщо цибуля нарізана крупно, їй потрібно більше часу, щоб пропаритися під кришкою. Такі котлети вийдуть соковитими та ароматними.

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