Замерз замок в машині – що робити: поради професійних водіїв

Цей лайфгак полегшить життя водіям зимою: ось що треба зробити, щоб не замерзав замок в машині.
Замерзання замка у дверцятах машини – це та проблема, з якою водії зіштовхуються кожної зими. Але є простий, проте досить дієвий спосіб, як уникнути цієї незручності. Що треба зробити, щоб не замерзав замок у машині, розповідаємо із посиланням на Grays.
Як запобігти замерзанню замків автомобіля
Чому замерзають замки у дверцятах автомобіля? Через те, що вода і сніг потрапляють у запірний механізм. Щоб не було проблеми замерзання замків, потрібно їх змащувати. Для цього необхідно змастити ключ вазеліном і вставити його в замок, а потім кілька разів прокрутити ключ, щоб замок змастився всередині. Після того, як змастите замок, ключ потрібно вимити, а залишки вазеліну навколо замка витерти.
Щоб вода і сніг не потрапляли всередину замка, ставте машину в гараж чи під накриття. Якщо у замок продовжує потрапляти вода, тоді необхідно звернутися до спеціаліста, щоб з’ясувати причину і усунути цю проблему.
Що робити, якщо замерзли замки автомобіля
Для усунення такої проблеми є спеціальний засіб, який продається в магазинах. Його потрібно акуратно розпилити на замки, уникаючи попадання на покриття автомобіля. Оскільки рідина може пошкодити фарбу. Якщо це все ж таки сталося, то негайно витріть поверхню, щоб рідина не роз’їдала її.
Мастильні засоби також можуть завдати шкоди лакофарбовій поверхні автомобіля. Якщо нічого не допомагає і замок заклинило, тоді доведеться звертатися до спеціалістів.
Чому заклинює двері автомобіля
Є ще кілька проблем, з яким стикаються водії під час настання морозів. Одна з яких – це заклинення дверей, і цьому є декілька причин.
- Гумовий ущільнювач прилип до дверної коробки. Це стається тоді, коли він намокає під час зачинення дверей машини. У такому випадку потрібно обережно штовхнути двері, щоб звільнити їх від льоду.
- Зламана дверна ручка. Якщо таке трапилося, тоді потрібно заходити з інших дверей.
- Сіла батарейка брелка. На морозі батарейки сідають швидше, тому брелок не може послати сигнал центральному замку, щоб відкрити двері.
- Акумулятор потребує заміни. Акумулятори автомобіля і ключа рекомендовано міняти кожні п’ять років. До того ж, на морозі вони працюють набагато гірше. І перші сигнали проблеми з’являються за кілька тижнів до поломки, тому потрібно уважно за цим стежити і вчасно міняти всі запасні частини.
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