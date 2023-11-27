Замерз замок в машині – що робити: поради професійних водіїв

Цей лайфгак полегшить життя водіям зимою: ось що треба зробити, щоб не замерзав замок в машині.

Замерзання замка у дверцятах машини – це та проблема, з якою водії зіштовхуються кожної зими. Але є простий, проте досить дієвий спосіб, як уникнути цієї незручності. Що треба зробити, щоб не замерзав замок у машині, розповідаємо із посиланням на Grays.

Як запобігти замерзанню замків автомобіля

Чому замерзають замки у дверцятах автомобіля? Через те, що вода і сніг потрапляють у запірний механізм. Щоб не було проблеми замерзання замків, потрібно їх змащувати. Для цього необхідно змастити ключ вазеліном і вставити його в замок, а потім кілька разів прокрутити ключ, щоб замок змастився всередині. Після того, як змастите замок, ключ потрібно вимити, а залишки вазеліну навколо замка витерти.

Щоб вода і сніг не потрапляли всередину замка, ставте машину в гараж чи під накриття. Якщо у замок продовжує потрапляти вода, тоді необхідно звернутися до спеціаліста, щоб з’ясувати причину і усунути цю проблему.

Що робити, якщо замерзли замки автомобіля

Для усунення такої проблеми є спеціальний засіб, який продається в магазинах. Його потрібно акуратно розпилити на замки, уникаючи попадання на покриття автомобіля. Оскільки рідина може пошкодити фарбу. Якщо це все ж таки сталося, то негайно витріть поверхню, щоб рідина не роз’їдала її.

Мастильні засоби також можуть завдати шкоди лакофарбовій поверхні автомобіля. Якщо нічого не допомагає і замок заклинило, тоді доведеться звертатися до спеціалістів.

Чому заклинює двері автомобіля

Є ще кілька проблем, з яким стикаються водії під час настання морозів. Одна з яких – це заклинення дверей, і цьому є декілька причин.

Гумовий ущільнювач прилип до дверної коробки. Це стається тоді, коли він намокає під час зачинення дверей машини. У такому випадку потрібно обережно штовхнути двері, щоб звільнити їх від льоду.

Це стається тоді, коли він намокає під час зачинення дверей машини. У такому випадку потрібно обережно штовхнути двері, щоб звільнити їх від льоду. Зламана дверна ручка. Якщо таке трапилося, тоді потрібно заходити з інших дверей.

Якщо таке трапилося, тоді потрібно заходити з інших дверей. Сіла батарейка брелка. На морозі батарейки сідають швидше, тому брелок не може послати сигнал центральному замку, щоб відкрити двері.

На морозі батарейки сідають швидше, тому брелок не може послати сигнал центральному замку, щоб відкрити двері. Акумулятор потребує заміни. Акумулятори автомобіля і ключа рекомендовано міняти кожні п’ять років. До того ж, на морозі вони працюють набагато гірше. І перші сигнали проблеми з’являються за кілька тижнів до поломки, тому потрібно уважно за цим стежити і вчасно міняти всі запасні частини.

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