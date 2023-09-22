Без допомоги ми програємо війну – Зеленський у Конгресі США

Президент Володимир Зеленський 21 вересня на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні провів зустріч з американськими сенаторами та лідерами Палати представників.

Про це передає CNN.

"Ми вдячні вам, журналістам, сенаторам і всім іншим за те, що нам допомогли", – сказав президент України, покидаючи зустріч із депутатами. Зеленський сказав, що вони "говорили про дуже багато деталей", хоча він не поділився, про що саме.

Також читайте Народ України продемонстрував величезну хоробрість - Байден під час зустрічі з Зеленським

Лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер заявив, що Зеленський попередив американських політиків про небезпеку, яка може виникнути в разі несхвалення рішення про додаткове фінансування України.

"Було одне речення, яке підсумовує все, і я його дослівно процитую: "Якщо ми не отримаємо допомоги, ми програємо війну". Це його (Зеленського. – Ред.) цитата", — наголосив Шумер.

Лідер меншості в Сенаті США Мітч Макконнелл додав, що це була "хороша зустріч".

Своєю чергою голова Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що не змінив своєї позиції та не буде підтримувати схвалення пакета допомоги Україні на суму 24 мільярди доларів

"Я більш ніж готовий це (допомогу Україні. – Ред.) розглянути. Але я знаю: якщо президент (Байден. – Ред.) зосередиться лише на цьому, то проігнорує той факт, що 10 тисяч людей щойно перетнули кордон (з Мексикою. – Ред.)", – каже Маккарті.

Водночас він додав, що під час зустрічі із Зеленським він піднімав такі питання, як відповідальність, і український президент також відповів на низку запитань. Спікер Палати представників назвав розмову хорошою та продуктивною.

Раніше повідомлялося, що Кевін Маккарті відмовив у виступі на спільному засіданні палат Конгресу США..

Нагадаємо, що після зустрічі у Конгресі Зеленський відбув до Пентагону, де зустрівся з міністром оборони США.

Потім він відправився до Білого дому на зустріч з Джо Байденом.