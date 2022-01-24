Данілов: Головне для Росії - внутрішня дестабілізація в Україні

Данілов звернув увагу, що месенджери, які належать громадянам РФ, дуже шкодять державі, бо можуть працювати на Російську федерацію.

На сьогоднішній день, за даними всіх розвідок, які збігаються з даними розвідок США, Британії та інших українських партнерів, внутрішня дестабілізація - це питання №1. Без внутрішньої дестабілізації росіянам тут робити нема чого.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав за підсумками засідання РНБО 24 січня,

"Вони ставлять на питання внутрішньої дестабілізації. Якщо ми повернемось у вересень, жовтень, листопад місяць, то питання дестабілізації нашої енергосистеми для них було питання №1. Ми впорались з цим завданням. На сьогоднішній день я можу підтвердити, що на території країни знаходиться 803 тисячі тонн (вугілля - Ред.) на наших станціях, більше 200 тисяч тонн знаходиться в наших портах. Тобто ми маємо сьогодні запаси вугілля більші, ніж минулого і позаминулого року на цей період часу", - зазначив він.

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За словами секретаря Радбезу, наступна річ - це внутрішня дестабілізація для того, щоб люди посіяли паніку, щоб почали скидати гривні, скуповувати доллар.

"У нас був тиждень, коли ця ситуація відбувалась, але ми її стабілізували. На жаль у суспільстві не всі розуміють, де треба відрізняти інформацію від "полови", якої дуже багато", - зазначив він.

Також Данілов звернув увагу, що месенджери, які належать громадянам РФ, дуже шкодять державі, бо можуть працювати на Російську федерацію і розповсюджувати ті наративи, які є дуже шкідливими для нашої економіки.

Нагадаємо:

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що наразі немає жодних підстав для тверджень про можливість повномасштабного наступу на нашу територію збройних сил Російської Федерації.

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