Дуда підписав зміни про допомогу українцям у Польщі: деталі

Змінами до цього закону передбачається продовження терміну легальності перебування воєнних біженців у Польщі до 30 червня.
Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу громадянам України.
Про це пише Укрінформ з посиланням на канцелярію президента.
Згідно з ухваленим законом, дію документа, яка завершувалася 4 березня, продовжено до 30 червня цього року.
Наступним кроком в уряді Польщі, як планується, буде початок роботи над “суттєвими змінами та продовженням терміну дії закону” після 30 червня, відповідно до рішення Ради ЄС щодо продовження тимчасового захисту для переміщених осіб з України до 4 березня 2025 року.
Змінами до цього закону передбачається продовження терміну легальності перебування воєнних біженців у Польщі до 30 червня; допустимості подальшого використання до цього часу будівель, де тимчасово групами проживають воєнні біженці з України; легальності до цього часу дозвільних документів українців на перебування в РП. Крім того, змінами до закону передбачено продовження до 30 червня цього року можливості виконання праці лікарями, стоматологами, медсестрами та акушерками з України.
Раніше Сейм Польщі 9 лютого проголосував за зміни до закону про допомогу українцям.
У Польщі перебуває до одного мільйона воєнних біженців з України, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, що тим часом ТСН.ua зібрав усе, що відомо про польську блокаду кордону з Україною.
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