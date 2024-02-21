Дуда підписав зміни про допомогу українцям у Польщі: деталі

Змінами до цього закону передбачається продовження терміну легальності перебування воєнних біженців у Польщі до 30 червня.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу громадянам України.

Про це пише Укрінформ з посиланням на канцелярію президента.

Згідно з ухваленим законом, дію документа, яка завершувалася 4 березня, продовжено до 30 червня цього року.

Наступним кроком в уряді Польщі, як планується, буде початок роботи над “суттєвими змінами та продовженням терміну дії закону” після 30 червня, відповідно до рішення Ради ЄС щодо продовження тимчасового захисту для переміщених осіб з України до 4 березня 2025 року.

Змінами до цього закону передбачається продовження терміну легальності перебування воєнних біженців у Польщі до 30 червня; допустимості подальшого використання до цього часу будівель, де тимчасово групами проживають воєнні біженці з України; легальності до цього часу дозвільних документів українців на перебування в РП. Крім того, змінами до закону передбачено продовження до 30 червня цього року можливості виконання праці лікарями, стоматологами, медсестрами та акушерками з України.

Раніше Сейм Польщі 9 лютого проголосував за зміни до закону про допомогу українцям.

У Польщі перебуває до одного мільйона воєнних біженців з України, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що тим часом ТСН.ua зібрав усе, що відомо про польську блокаду кордону з Україною.

Читайте також: