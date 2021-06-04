Ердоган заявив, що зробив три щеплення від коронавірусу, замість двох

У Туреччині менш ніж 20 відсотків громадян отримали дві дози вакцини.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що отримав три дози вакцини від коронавірусу.

Про це пише Arab news з посиланням на заяву турецького лідера.

67-річний Ердоган отримав свою першу дозу китайської вакцини Sinovac у січні, а другу - у лютому. Цього тижня він зізнався, що отримав третю дозу 10 березня, але не повідомив, чи це була вакцина від Sinovac чи Pfizer-BioNtech, яку Туреччина також придбала.

ЗМІ зазначають, що на той момент, коли він отримував свій третій укол, звичайних турків змушували чекати 12 тижнів (замість рекомендованих чотирьох), аби отримати свій другий укол через брак вакцин у країні.

Голова парламентської групи основної опозиційної Народно-республіканської партії Енгін Озкоч заявив: "Для громадян немає навіть однієї дози, натомість є три - для Ердогана".

За даними Reuters, станом на 4 червня, дві дози вакцини отримали менш ніж 20 відсотків турків - у країні, де проживає понад 80 мільйонів людей. Згідно з турецькими правилами, кожному, хто має позитивний тест на коронавірус, заборонено отримувати щеплення протягом шести місяців.

Зазначимо, дві дози - стандарт щеплення проти COVID-19 переважною кількістю вакцин. Водночас для щеплення препаратом від Johnson & Johnson потрібна лише одна доза. Очільник Стамбульської медичної палати Осман Кучукосманоглу повідомив, що МОЗ країни розглядав можливість введення третьої дози медичним працівникам, але рішення поки не ухвалено через відсутність даних про ефективність.

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