Історичне виведення військ: США і далі будуть надавати допомогу Афганістану

Президент Афганістану назвав рішення Байдена про виведення військ історичним.
США і далі будуть підтримувати Афганістан, навіть після виведення американських військ.
Про це заявив президент США Джо Байден, — повідомляє Білий дім.
"Наші війська, можливо, йдуть, але підтримка Афганістану не закінчується з точки зору продовження надання допомоги у військовій, а також економічної та політичної сферах", — сказав Байден на зустрічі у Вашингтоні з президентом Афганістану Ашрафом Гані та головою Вищої ради Афганістану по національному примиренню Абдуллою Абдуллою.
Американський президент зауважив, що афганцям тепер доведеться самим визначати своє майбутнє.
Гані додав, що рішення Байдена про виведення військ "є історичним" і він "шанує і підтримує" його.
"Ми відкриваємо нову сторінку наших відносин, в якій партнерство зі Сполученими Штатами буде носити не військовий, а всеосяжний характер з урахуванням наших взаємних інтересів. І ми дуже натхнені та задоволені тим, що це партнерство існує", — сказав Гані.
Після зустрічі з Байденом президент Афганістану заявив, що рішення США про виведення військ було суверенною, і завдання Кабула — "управляти наслідками".
Він зазначив, що Байден чітко заявив, що посольство США в Кабулі буде продовжувати роботу, а американська допомога в області безпеки триватиме.
Велика частина американських і міжнародних сил буде виведена з Афганістану до 4 липня або незабаром після цього.
Як повідомлялося, в середині квітня Джо Байден оголосив про виведення військ США з Афганістану. Президент США зазначив, що процес виведення військ буде здійснюватися впорядковано і по повній координації з союзниками.
Нагадаємо, що 29 лютого 2020 року попередня адміністрація США і таліби підписали в Досі мирну угоду. Сполучені Штати, їх союзники та коаліція зобов'язалися вивести протягом 14 місяців все війська з країни. Таліби ж гарантували, що не стануть використовувати територію Афганістану для дій, які становлять загрозу безпеці США і їх союзників. Потім переговори зайшли в глухий кут.
Додамо, що США вивели більшу частина своїх військ з Афганістану і передали в розпорядження 6 баз.
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