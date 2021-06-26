Історичне виведення військ: США і далі будуть надавати допомогу Афганістану

Історичне виведення військ: США і далі будуть надавати допомогу Афганістану

Президент Афганістану назвав рішення Байдена про виведення військ історичним.

США і далі будуть підтримувати Афганістан, навіть після виведення американських військ.

Про це заявив президент США Джо Байден, — повідомляє Білий дім.

"Наші війська, можливо, йдуть, але підтримка Афганістану не закінчується з точки зору продовження надання допомоги у військовій, а також економічної та політичної сферах", — сказав Байден на зустрічі у Вашингтоні з президентом Афганістану Ашрафом Гані та головою Вищої ради Афганістану по національному примиренню Абдуллою Абдуллою.

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Американський президент зауважив, що афганцям тепер доведеться самим визначати своє майбутнє.

Гані додав, що рішення Байдена про виведення військ "є історичним" і він "шанує і підтримує" його.

"Ми відкриваємо нову сторінку наших відносин, в якій партнерство зі Сполученими Штатами буде носити не військовий, а всеосяжний характер з урахуванням наших взаємних інтересів. І ми дуже натхнені та задоволені тим, що це партнерство існує", — сказав Гані.

Після зустрічі з Байденом президент Афганістану заявив, що рішення США про виведення військ було суверенною, і завдання Кабула — "управляти наслідками".

Він зазначив, що Байден чітко заявив, що посольство США в Кабулі буде продовжувати роботу, а американська допомога в області безпеки триватиме.

Велика частина американських і міжнародних сил буде виведена з Афганістану до 4 липня або незабаром після цього.

Як повідомлялося, в середині квітня Джо Байден оголосив про виведення військ США з Афганістану. Президент США зазначив, що процес виведення військ буде здійснюватися впорядковано і по повній координації з союзниками.

Нагадаємо, що 29 лютого 2020 року попередня адміністрація США і таліби підписали в Досі мирну угоду. Сполучені Штати, їх союзники та коаліція зобов'язалися вивести протягом 14 місяців все війська з країни. Таліби ж гарантували, що не стануть використовувати територію Афганістану для дій, які становлять загрозу безпеці США і їх союзників. Потім переговори зайшли в глухий кут.

Додамо, що США вивели більшу частина своїх військ з Афганістану і передали в розпорядження 6 баз.

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