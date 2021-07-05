Кандидат в президенти Естонії вимагає від РФ повернути анексовані території: що сталося

Кандидат в президенти Естонії вимагає від РФ повернути анексовані території: що сталося

Між Естонією і Росією немає юридично оформленого кордону.

З'їзд Консервативної народної партії Естонії затвердив офіційним кандидатом в президенти республіки колишнього спікера парламенту Хенна Піллуааса, який виступає проти прикордонного договору з Росією і вимагає повернення анексованих територій.

Про це повідомляє ТАРС.

У своїй промові на з'їзді Піллуаас виступив проти ратифікації прикордонного договору з Росією, заявивши, що діють як укладений 101 рік тому Тартуський мирний договір, так і зазначений в ньому державний кордон.

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Згідно з укладеним в 1920 році Тартуському мирним договором між Естонією і Радянською Росією, до Естонії відійшла частина Псковської губернії (нині Печорський район Псковської області) і території на правобережжі Нарви (нині території в Ленінградській області). У 1944 році ці території були передані РРФСР.

Зараз між Естонією і Росією немає юридично оформленого кордону.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров і тодішній міністр закордонних справ Естонії Урмас Пает в 2014 рік підписали нові договори про російсько-естонський державний кордон та розмежування морських просторів в Нарвської та Фінській затоках. Документи повинні бути ратифіковані парламентами обох держав.

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