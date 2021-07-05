Папа Римський потрапив до лікарні: понтифік добре переніс операцію

Папа Римський потрапив до лікарні: понтифік добре переніс операцію

Операцію провели під загальним наркозом.

Папа Римський Франциск добре переніс операцію, яку провели в клініці в Римі у зв'язку з дивертикулярною хворобою кишківника.

Про це інформує агентство ANSA.

"Папа Римський був днем госпіталізований в клініку імені Джемеллі, де ввечері йому була проведена планова операція у зв'язку з симптоматичним стенозом (дивертикулярною хворобою кишківника)", — повідомили журналістам у Ватикані.

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Операцію провели під загальним наркозом.

Зауважимо, що раніше Франциск провів традиційну проповідь, звернувшись до вірян і повідомивши про майбутню поїздку до Угорщини, а потім до Словенії.

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