Найвищий церковний суд: чи постане перед ним патріарх Кирил

Нещодавно відбувся збір понад 400 підписів під зверненням до Патріарха Варфоломія ініціювати над Московським патріархом Кирилом найвищий церковний суд.

Священник УПЦ Андрій Пінчук, відомий своєю проукраїнською позицією, розповів, яка доля цього звернення.

Про це він повідомив в інтерв'ю "НВ".

"Ми цього листа відправили Патріарху Константинопольському Варфоломію, ми його відправили в інші помісні церкви. Я хочу подякувати Блаженнішому митрополиту Єпіфанію, на останньому засіданні Синоду ПЦУ вони підтримали це звернення і погодилися, що потрібно вершити такий суд. І нам дуже приємно, що ПЦУ нас підтримала і звернулися до свого патріарха Варфоломія, щоб патріарх Кіріл був засуджений", - зауважив він.

"Ми б дуже також хотіли, щоб патріарх Кіріл та його оточення потрапили в санкційні списки Україні, а також США та Європи. Щоб Патріарх Кіріл більше не їздив кататися на лижах в Швейцарію, щоб РПЦ була позбавлена права голосу в міжнародних релігійних інституціях. Щоб всі знали, яку роль РПЦ зіграла в розв’язуванні та онтологічній підтримці цієї війни і понесла покарання за всі ті жертви, до яких привели її благословення" - додав він.

Раніше Андрій Пінчук припустив, що патріарх Кирил закличе духовенство до непокори митрополиту Онуфрію.

Нагадаємо:

27 травня Собор УПЦ МП заявив про "незалежність", а також про незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні. Водночас в УПЦ МП уточнили, що просто "ще раз підкреслили" вже існуючий статус і не розривають стосунків із РПЦ.

Донецька і Кримська єпархії УПЦ МП, розташовані на окупованих територіях, заявили, що не приймають рішення Собору.

Своєю чергою предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розтлумачив хитрість УПЦ МП щодо "незалежності" від московського Кирила-"вбивці".

Сам же Кирил заявив, що "з розумінням" ставиться до рішення УПЦ МП про "незалежність"

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