Астрологічний прогноз на 1 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку нових справ, які тривалий час відкладалися на потім – сьогодні енергії вистачить на будь-які, навіть дуже складні та трудомісткі проєкти. А ті, що були розпочаті раніше, почнуть давати перші плоди – як моральної, так і матеріальної якості.

Символ дня: леопард, що готується до стрибка.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день, сприятливий активних дій.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір: жовтий, лимонний.

Щасливі камені дня: карнеол, джеспіліт, рубін.

За яку частину тіла відповідає: потилична частина голови.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня — особливо якщо вони так чи так пов'язані з головою — можуть тривати довго і складно піддаватися лікуванню, тому за появи перших симптомів необхідно одразу вжити відповідних заходів. Не можна робити будь-які операції на голові, навіть лікування – особливо видалення – зубів краще перенести на інший день. Не варто також займатися важкою фізичною працею – перевтома може спричинити серйозне нездужання.

Сни дня: сни нинішньої ночі здійснюються рідко, тому не варто брати їх до уваги.

Афоризм дня: "Самотність — часом найкраще товариство" (Джон Мільтон).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Сарго — покровитель жінок, він дарує їм мудрі думки, міцне здоров'я та аристократичні манери.

Магія та містика дня: можна заготовляти лікувальні трави, робити з них зілля та відвари, а також знімати пороблення, зроблене на самотність та безшлюбність.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію – наслідки можуть бути непередбачуваними, тому бажано мати негативні емоції під контролем.

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