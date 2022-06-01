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Астрологический прогноз на 1 июня

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Астрологический прогноз на 1 июня

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала новых дел, которые долгое время откладывались на потом – сегодня энергии хватит на любые, даже очень сложные и трудоемкие проекты. А те, которые были начаты раньше, начнут давать первые плоды – как морального, так и материального свойства. 

Символ дня: леопард, готовящийся к прыжку. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день, благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный. 

Счастливые камни дня: карнеол, джеспилит, рубин. 

За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день – особенно если они так или иначе связанны с головой – могут длиться долго и сложно поддаваться излечению, поэтому при появлении первых симптомов необходимо сразу же принять соответствующие меры. Нельзя делать любые операции на голове, даже лечение – и особенно удаление – зубов лучше перенести на другой день. Не стоит также заниматься тяжелым физическим трудом – переутомление может стать причиной серьезного недомогания. 

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, поэтому не стоит принимать их во внимание. 

Афоризм дня: "Одиночество – порой лучшее общество" (Джон Мильтон). 

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Ангел-хранитель дня: Сарго – покровитель женщин, он дарит им мудрые мысли, крепкое здоровье и аристократические манеры. 

Магия и мистика дня: можно заготавливать лечебные травы, делать из них снадобья и отвары, а также снимать порчу, сделанную на одиночество и безбрачие. 

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию – последствия могут быть непредсказуемыми, поэтому желательно держать негативные эмоции под контролем. 

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