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Новинський – більше не нардеп: Рада припинила його повноваження

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Новинський – більше не нардеп: Рада припинила його повноваження

Вадим Новинський / Фото: facebook.com/novynskyi

Верховна Рада на засіданні 8 липня достроково припинила повноваження народного депутата Вадима Новинського.

Тож наразі у складі Верховної Ради залишається 421 народний обранець.

Про це нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив у Мережі.

"Парламент припинив повноваження народного депутата Новинського. За – 295 голосів. Голосування пройшло без виступу депутата і без обговорення", – йдеться в дописі Железняка.

Нагадаємо, 6 липня Новинський повідомив про складання депутатських повноважень. Він заявив, що планує займатись гуманітарними питаннями та брати участь у повоєнній відбудові України. 

Зауважимо, в перший день повномасштабної війни Росії проти України, 24 лютого, Новинський та ще 6 нардепів так званого ахметівського крила звернулися з закликом до президента Володимира Зеленського та Верховної Ради "негайно розпочати перемовини з президентом РФ щодо умов припинення кривавого протистояння та заключення відповідної домовленості".

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