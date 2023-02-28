"Потрібно десять тисяч разів подумати": Орбан висловився про ймовірний вступ України в НАТО

Прем'єр додав, що його команда не голосуватиме за членство Фінляндії та Швеції в Альянсі.

Очільник угорського уряду Віктор Орбан усвідомлює, що питання вступу України в НАТО рано чи пізно постане. Але, він вважає, Альянс повинен "десять тисяч разів подумати" перед подальшим розширенням.

Про це повідомляє угорське видання Telex із посиланням на слова прем'єр-міністра.

"Ми повинні десять тисяч разів подумати про подальше розширення НАТО на схід, щоб це не втягнуло Угорщину у війну", - зазначив Орбан.

Він додав, що це не стосується питання вступу в НАТО Фінляндії та Швеції. Водночас прем'єр підкреслив, що його команда не голосуватиме за вступ скандинавських країн у Альянс, адже він переконаний, що таке рышення виявиться новим кроком до ескалації.

Раніше ми повідомляли, що в Орбана визнали Росію агресоркою у війні в Україні, але вину частково поклали на НАТО. У Офісі прем'єр-міністра Угорщини вважають, що російського нападу можна було б уникнути, якби Альянс гарантував, що Україна в довгостроковій перспективі не стане членом НАТО.

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