Після обшуків ДБР депутат Воронько вийшов зі "Слуги народу"

Після обшуків ДБР депутат Воронько вийшов зі "Слуги народу"

Олег Воронько є членом міжфракційного об’єднання "Розумна політика" Дмитра Разумкова.

Народний депутат, член міжфракційного об’єднання "Розумна політика" Олег Воронько вийшов із фракції "Слуга народу".

Про це офіційно оголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні парламенту.

"Повідомляю про вихід народного депутата Олега Воронька зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", — сказав Стефанчук.

У своєму сьогоднішньому виступі за трибуною ВР Воронько звинуватив владу у переслідуванні депутатів, які підтримали міжфракційне об’єднання ексспікера парламенту Дмитра Разумкова "Розумна політика". Також нардеп поскаржився на Офіс президента, представники якого начебто тиснуть на народних депутатів під час ухвалення певних рішень.

Зазначимо, що Олег Воронько був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №103 (Кіровоградська область). Оскільки він є "мажоритарником", то вихід із фракції не означає автоматичне позбавлення депутатського манадата.

Нагадаємо, що 28 січня слідчі ДБР прийшли з обшуками до нардепа Олега Воронька.

7 жовтня 2021 року Воронько проголосував проти звільнення Разумкова з посади голови ВР. Наступного дня ексспікер опублікував список депутатів його нового міжфракційного об’єднання під назвою "Розумна політика". У цьому списку був і Воронько.