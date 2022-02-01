После обысков ГБР депутат Воронько вышел из "Слуги народа"

После обысков ГБР депутат Воронько вышел из "Слуги народа"

Олег Воронько является членом межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрия Разумкова.

Народный депутат, член межфракционного объединения "Разумная политика" Олег Воронько вышел из фракции "Слуга народа".

Об этом официально объявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании парламента.

"Сообщаю о выходе народного депутата Олега Воронько из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа", — сказал Стефанчук.

В своем сегодняшнем выступлении за трибуной ВР Воронько обвинил власть в преследовании депутатов, поддержавших межфракционное объединение экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова "Разумная политика". Также нардеп пожаловался на Офис президента, представители которого якобы давят на народных депутатов при принятии определенных решений.

Отметим, что Олег Воронько был избран депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №103 (Кировоградская область). Поскольку он "мажоритарщик", то выход из фракции не означает автоматическое лишение депутатского манадата.

Напомним, что 28 января следователи ГБР пришли с обысками к нардепу Олегу Воронько.

7 октября 2021 года Воронько проголосовал против увольнения Разумкова с должности председателя ВР. На следующий день экс-спикер опубликовал список депутатов его нового межфракционного объединения под названием "Разумная политика". В этом списке был и Воронько.