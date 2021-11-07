Продовження Нормандського формату під питанням — речник Зеленського

Сторони не можть домовитися щодо наступного саміту в Нормандському форматі

Продовження переговорів у Нормандському форматі за участі України, Франції, Німеччини та Росії — під питанням.

Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров, інформує канал "Дом".

"Сам Нормандський формат, його продовження — під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в Нормандському форматі на найвищому рівні, навіть міністри поки що не зустрічаються. Тобто тут політична частина, політичний порядок Нормандського формату під великим питанням", — розповів Никифоров.

Зустрічі у Нормандському форматі не проводились уже рік. Востаннє лідери "нормандської четвірки" провели переговори у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

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