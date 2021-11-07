Продолжение Нормандского формата под вопросом — пресс-секретарь Зеленского

Стороны не могут договориться по поводу следующего саммита в Нормандском формате

Продолжение переговоров в Нормандском формате с участием Украины, Франции, Германии и России под вопросом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует канал "Дом".

"Сам Нормандский формат, его продолжение — под большим вопросом. Никак не могут договориться по поводу следующего саммита в Нормандском формате на самом высоком уровне, даже министры пока не встречаются. То есть здесь политическая часть, политический порядок Нормандского формата под большим вопросом", — рассказал Никифоров.

Встречи в Нормандском формате не проводились уже год. В последний раз лидеры "нормандской четверки" провели переговоры в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого они встречались в Париже в декабре 2019 после трехлетнего перерыва.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, "сломался" ли треугольник Украина — Германия — Франция.

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