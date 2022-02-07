Участь Зеленського обговорюється.

Президент країни-агресора Володимир Путін не планує брати участь у Мюнхенській конференції з безпеки, яка вібдуеться 18-20 лютого.

Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

"У Путіна немає в планах участі в Мюнхенській конференції в жодних форматах", - сказав він.

До слова, організатори заходу сподіваються, що очільник Кремля долучиться до заходу в онлайн-режимі. "Я точно не хочу виключати Росію. Зараз Москва має скористатися можливістю не лише представити російську перспективу через листи до США та НАТО, а й ще раз пояснити її обізнаній аудиторії високого рівня", - наголосив керівник MSC Вольфганг Ішингер.

До слова, участь у конференції президента України Володимира Зеленського опрацьовується, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Раніше майбутній голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген заявляв про те, що Путін розпалює кризу довкола України, щоб підвищити свою популярність в Росії: "Він уважно стежить за тим, як ми реагуватимемо".

Гойстен також наполягає на тому, що Німеччина повинна лібералізувати політику щодо експорту зброї. Зокрема, і до України, аби країна могла захистити себе. "Ми надто спрощуємо собі життя, кажучи, що завжди чинили так, тому ми продовжуємо. Ми повинні обговорити більш активну роль Німеччини у зовнішній політиці, і політика безпеки (політика експорту озброєнь) є її частиною", - сказав він агентству.

Як повідомлялося, 7 лютого німецький канцлер Олаф Шольц відвідує Вашингтон, аби запевнити США та інших партнерів по НАТО, що Німеччина стоїть з ними пліч-о-пліч у протидії російській агресії щодо України. Це буде перший візит канцлера Німеччини Олафа Шольца до Вашингтона. Його попередницю Ангелу Меркель президент Сполучених Штатів сприймав як головного партнера у Європі та навіть друга.