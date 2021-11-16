Рада поповнилася трьома новими нардепами

Троє новообраних депутатів увійшли до фракції "Слуга народу".

У вівторок, 16 листопада, троє новообраних народних депутатів склали присягу у Верховній Раді - Сергій Кострійчук, Сергій Козир, Віталій Войцехівський.

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Це відбулося під час пленарного засідання, йдеться на сайті українського парламенту.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що 12 листопада 2021 року Центральна виборча комісія зареєструвала народних депутатів України, обраних на проміжних виборах народних депутатів 31 жовтня в одномандатному виборчому окрузі №184 Сергія Козиря, у виборчому окрузі №197 Віталія Войцехівського, обраного на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Сергія Кострійчука за політичним списком політичної партії "Слуга народу".

Варто зазначити, що останній зайшов до парламенту замість Ірини Верещук, яку призначили віцепрем'єр-міністром — міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Троє новообраних депутатів увійшли до фракції "Слуга народу". Таким чином, наразі пропрезидентська фракція у парламенті налічує 244 нардепи.

Нагадаємо, 4 листопада Верховна Рада призначила чотирьох нових міністрів. Олексій Резніков пересів з крісла міністра з питань реінтеграції окупованих територій у крісло міністра оборони. На його посаду призначили Ірину Верещук. Юлія Свириденко стала першою віцепрем'єр-міністеркою, міністеркою економіки України. Павло Рябікін обійняв посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

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