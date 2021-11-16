Рада пополнилась тремя новыми нардепами

Трое новоизбранных депутатов вошли во фракцию "Слуга народа".

Во вторник, 16 ноября, трое новоизбранных народных депутатов приняли присягу в Верховной Раде — Сергей Кострийчук, Сергей Козырь, Виталий Войцеховский.

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Это произошло во время пленарного заседания, говорится на сайте украинского парламента.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что 12 ноября 2021 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народных депутатов Украины, избранных на промежуточных выборах народных депутатов 31 октября в одномандатном избирательном округе №184 Сергея Козыря, в избирательном округе №197 Виталия Войцеховского, избранного на внеочередных выбрах народных депутатов 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Сергея Кострийчука по политическому списку политической партии "Слуга народа".

Следует отметить, что последний вошел в парламент вместо Ирины Верещук, которую назначили вице-премьер-министром — министром реинтеграции временно оккупированных территорий.

Трое новоизбранных депутатов вошли во фракцию "Слуга народа". Таким образом, в настоящее время пропрезидентская фракция в парламенте насчитывает 244 нардепа.

Напомним, 4 ноября Верховная Рада назначила четырех новых министров. Алексей Резников пересел с кресла министра по реинтеграции оккупированных территорий в кресло министра обороны. На его должность назначили Ирину Верещук. Юлия Свириденко стала первым вице-премьер-министром, министром экономики Украины. Павел Рябикин занял должность министра по стратегическим отраслям промышленности.

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