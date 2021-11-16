Нардеп от "СН" Алексей Ковалев пострадал в ДТП с грузовиком — СМИ

По предварительным данным, Ковалев получил многочисленные телесные повреждения.
Народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев попал в дорожно-транспортное происшествие.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Obozrevatel.
Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 15 ноября, на трассе Киев — Одесса у поворота на село Хлепче, когда легковой автомобиль Mercedes Benz, за рулем которого якобы находился 32-летний политик, столкнулся с грузовиком MAN с 52-летним водителем.
Ранее об аварии информировали в полиции Киевской области. Указывалось, что в результате инцидента водитель легковушки получил многочисленные телесные повреждения. По данным правоохранителей, пострадавшего госпитализировали в Белоцерковскую больницу.
В издании уточнили, что у Ковалева якобы диагностировали "закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму левого лучевого запястья и ушиб коленного сустава". В момент ДТП политик был трезв.
Обстоятельства аварии сейчас выясняет Государственное бюро расследований.
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