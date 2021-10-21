Рада проведе пленарне і позачергове засідання: що розглянуть

Нардепи зберуться на чергове пленарне засідання, після якого розпочнуть позачергове.
Верховна Рада у четвер, 21 жовтня, на засіданні продовжить розгляд законопроєкту 6000 - поправки в Державний бюджет України на 2022 рік (в першому читанні), а також розгляне питання про відставку Романа Абрамовського з посади міністра екології (у другому читанні).
Про це свідчить порядок денний, оприлюднений на сайті парламенту.
До розгляду на засіданнях включено законопроекти про внесення змін до:
- ЗУ "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання (перше читання);
- Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності (перше читання);
- ЗУ "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства (перше читання);
- несення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції (перше читання);
- Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (друге читання);
- Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (друге читання);
- до деяких законодавчих актів України щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (друге читання).
Нагадаємо:
- 20 жовтня Верховна Рада підтримала висновки та пропозиції до проєкту закону про державний бюджет України на 2022 рік. Згідно з Регламентом Ради, після ухвалення висновків проєкт закону про державний бюджет на наступний рік вважається прийнятим у першому читанні.
- Також напередодні до Апарату Верховної Ради надійшла офіційна заява Романа Абрамовського про відставку з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів відповідно.