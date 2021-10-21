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Роналду підкорилися два приголомшливі рекорди в єврокубках

Роналду підкорилися два приголомшливі рекорди в єврокубках

Associated Press

Португалець обігнав Касільяса та Мессі.

Форвард англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду встановив два неймовірні рекорди в рамках Ліги чемпіонів та єврокубках загалом.

Так, зірковий португалець на домашню гру 3-го туру групового етапу найпрестижнішого клубного турніру Європи проти італійської "Аталанти" вийшов у стартовому складі.

Як наслідок, цей матч став для Роналду 187 у рамках європейських клубних турнірів. За цим показником 36-річному бомбардиру вдалося обійти легендарного воротаря мадридського "Реала" - Ікера Касільяса (186). Кріштіану зіграв 183 матчі в Лізі чемпіонів, включаючи кваліфікацію, а також по два поєдинки в Кубку УЄФА та Суперкубку УЄФА.

Цікаво, що дуель з "бергамасками" стала для Роналду 300 у футболці "червоних дияволів". За ці 300 поєдинків він зумів відзначитися 124 забитими голами.

Ще одним досягненням португальця є те, що він став рекордсменом за кількістю команд, які йому вдалося засмутити в Лізі чемпіонів. Переможний гол у ворота "Аталанти" означав те, що колектив Джанп'єро Гасперіні став 38 "жертвою" Роналду в цих змаганнях. За цим показником він обігнав аргентинця Ліонеля Мессі, який своїми голами засмутив 37 клубів у Лізі чемпіонів.

  • Цього сезону на рахунку Роналду дев'ять поєдинків у всіх турнірах та шість забитих м'ячів;
  • "Манчестер Юнайтед" (6 очок) піднявся на перше місце в таблиці групи F. "Аталанта" (4 бали) опустилася на другу сходинку. "Вільярреал" (4) - третій, "Янг Бойз" (3) - останній.
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