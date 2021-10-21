Роналду покорились два потрясающих рекорда в еврокубках

Португалец обогнал Касильяса и Месси.

Форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил два невероятных рекорда в рамках Лиги чемпионов и еврокубках в целом.

Так, звездный португалец на домашнюю игру 3-го тура группового этапа самого престижного клубного турнира Европы против итальянской "Аталанты" вышел в стартовом составе.

Как следствие, этот матч стал для Роналду 187 в европейских клубных турниров. По этому показателю 36-летнему бомбардиру удалось обойти легендарного вратаря мадридского "Реала" — Икера Касильяса (186). Криштиану сыграл 183 матча в Лиге чемпионов, включая квалификацию, а также по два поединка в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА.

RÉCORD HISTÓRICO — Cristiano Ronaldo (titular hoy, 187) supera a Iker Casillas (186) y se convierte en el jugador con más partidos en TODA la historia de las competiciones europeas.



Los 187 de Cristiano 183 en la Copa de Europa, 2 en la Copa UEFA y 2 en la Supercopa de Europa. pic.twitter.com/1AmeWFATTt — MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) October 20, 2021

Интересно, что дуэль с "бергамасками" стала для Роналду 300 в футболке "красных дьяволов". За эти 300 поединков он сумел отличиться 124 забитыми голами.

Еще одним достижением португальца является то, что он стал рекордсменом по количеству команд, которые ему удалось огорчить в Лиге чемпионов. Победный гол в ворота "Аталанты" означал то, что коллектив Джанпьеро Гасперини стал 38 "жертвой" Роналду в этих соревнованиях. По этому показателю он обогнал аргентинца Лионеля Месси, который своими голами огорчил 37 клубов в Лиге чемпионов.

Number of teams Cristiano Ronaldo has scored against in the Champions League: 38



More than any other player in #UCL history pic.twitter.com/2MqZeSAZ0z — Goal (@goal) October 20, 2021

В этом сезоне на счету Роналду девять поединков во всех турнирах и шесть забитых мячей;

"Манчестер Юнайтед" (6 очков) поднялся на первое место в таблице группы F. "Аталанта" (4 балла) опустилась на вторую строчку. "Вильярреал" (4) — третий, "Янг Бойз" (3) — последний.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку