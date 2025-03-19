Розмова Зеленського і Трампа: про що говорили президенти

Американський президент Дональд Трамп розповів главі нашої держави Володимиру Зеленському, про що говорив із Володимиром Путіним щодо України.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на інформацію джерела в Офісі президента.

Трамп і Зеленський узгодили деталі режиму тиші в небі, на морі. Вони також обговорили способи досягнення тиші на фронті.

Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою і обговорив із Трампом питання звільнення полонених.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що його телефонна розмова з президентом України завершилася та була успішною. Він назвав її "гарною".