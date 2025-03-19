"Гарна розмова"– Трамп повідомив про дзвінок Зеленському

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським завершилася та була успішною.

Про це він повідомив в соціальній мережі Х.

"Щойно завершив дуже гарну телефонну розмову з президентом України Зеленським. Вона тривала приблизно одну годину", – заявив Трамп.

За його словами, значна частина обговорення була присвячена вчорашній розмові президента США з Володимиром Путіним. "Ми говорили про те, як вирівняти позиції Росії та України з точки зору їхніх запитів і потреб. Ми дуже на шляху", – наголосив американський лідер.

Трамп також зазначив, що держсекретар Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майкл Волтц підготують детальний виклад ключових моментів розмови. "Я попрошу їх дати точний опис обговорюваних моментів. Ця заява буде надана незабаром", – підсумував президент США.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп сьогодні, 19 березня, обговорять вчорашню розмову очільника Білого дому з російським диктатором Путіним.