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"Гарна розмова"– Трамп повідомив про дзвінок Зеленському

"Гарна розмова"– Трамп повідомив про дзвінок Зеленському

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

Детальний виклад обговорюваних моментів буде оприлюднений незабаром.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським завершилася та була успішною.

Про це він повідомив в соціальній мережі Х. 

"Щойно завершив дуже гарну телефонну розмову з президентом України Зеленським. Вона тривала приблизно одну годину", – заявив Трамп.

За його словами, значна частина обговорення була присвячена вчорашній розмові президента США з Володимиром Путіним. "Ми говорили про те, як вирівняти позиції Росії та України з точки зору їхніх запитів і потреб. Ми дуже на шляху", – наголосив американський лідер.

Трамп також зазначив, що держсекретар Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майкл Волтц підготують детальний виклад ключових моментів розмови. "Я попрошу їх дати точний опис обговорюваних моментів. Ця заява буде надана незабаром", – підсумував президент США.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп сьогодні, 19 березня, обговорять вчорашню розмову очільника Білого дому з російським диктатором Путіним.

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