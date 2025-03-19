"Хороший разговор" – Трамп сообщил о звонке Зеленскому

Точное изложение обсуждаемых моментов будет обнародовано в скором времени.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским завершился и был успешным.

Об этом он сообщил в социальной сети X.

"Только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он длился примерно один час", – заявил Трамп.

По его словам, значительная часть обсуждения была посвящена вчерашнему разговору президента США с Владимиром Путиным. "Мы говорили о том, как выровнять позиции России и Украины с точки зрения их запросов и потребностей. Мы на пути", – подчеркнул американский лидер.

Трамп также отметил, что госсекретарь Марко Рубио и советник национальной безопасности Майкл Уолтц подготовят детальное изложение ключевых моментов разговора. "Я попрошу их дать точное описание обсуждаемых моментов. Это заявление будет подано в скором времени", – подытожил президент США.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп сегодня, 19 марта, обсудят вчерашний разговор главы Белого дома с российским диктатором Путиным.