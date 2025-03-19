Разговор Зеленского и Трампа: о чем говорили президенты

Американский президент Дональд Трамп рассказал главе нашего государства Владимиру Зеленскому, о чем говорил с Владимиром Путиным относительно Украины.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на информацию источника в Офисе президента.

Трамп и Зеленский согласовали детали режима тишины в небе, на море. Они также обсудили способы достижения тишины на фронте.

Зеленский проинформировал о ситуации на поле боя и обсудил с Трампом вопрос освобождения пленных.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что его телефонный разговор с президентом Украины завершился и был успешным. Он назвал его "хорошим".