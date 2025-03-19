В Белом доме сообщили, опоздал ли Путин на разговор с Трампом

Накануне отдельные западные СМИ сообщили, что переговоры президентов США и России начались на час позже, чем планировалось.

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным начался вовремя. В Белом доме опровергли информацию о традиционном опоздании хозяина Кремля.

Об этом сообщил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц в комментарии для Fox News.

Отдельные западные издания накануне, 18 марта, распространили информацию, что разговор Трампа с Путиным начался на час позже запланированного времени.

"Звонок начался вовремя и продолжался очень долго, и оба президента охватили многие вопросы - от будущего двусторонних отношений, стабилизации региона до решения этой проблемы в Украине, прекращения этой войны, прекращения убийств", – заверил Майк Волц.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что его спецпредставитель Стив Виткофф якобы был вынужден ждать встречи с президентом РФ Владимиром Путиным много часов во время своего визита в Москву.

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