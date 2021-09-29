СБУ завершила розслідування у "справі Семенченка"

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо дев’яти осіб, зокрема колишнього народного депутата України Семена Семенченка.

Про це у вівторок, 29 вересня, повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що провадження велося одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2, ч. 3 ст. 260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності);

ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Усі фігуранти кримінального провадження мають різні ступені причетності до вказаних правопорушень і наразі ознайомлюються із матеріалами розслідування.

Нагадаємо:

На початку 2021 року СБУ викрила і припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої "приватної військової компанії". Її діяльність була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у т.ч. проти основ національної безпеки.

не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої "приватної військової компанії". Її діяльність була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у т.ч. проти основ національної безпеки. За даними слідства, організаторами "компанії" були колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу як "позаштатний агент НАБУ".

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