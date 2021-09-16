Стало відомо, коли відбудеться нове засідання РНБО: дата і час

Засідання РНБО призначене на 17.00 завтра, 17 вересня.
Рада національної безпеки та оборони України цієї п'ятниці, 17 вересня, збереться на засідання. На зібранні можуть ввести новий пакет санкції.
Про це повідомили в апараті РНБО в коментарі "Українській правді".
Видання пише, що засідання заплановано традиційно на 17:00. Відбудеться воно на Банковій, в Офісі президента.
Цю ж інформацію згодом офіційно повідомили у РНБО,
"Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 17 вересня 2021 року о 17.00 в м. Київ засідання РНБО України (Офіс Президента України). Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання", - сказано в повідомленні.
За інформацією деяких ЗМІ, на засіданні можуть ввести нові санкції, але хто саме потрапить під обмежувальні заходи, поки невідомо.
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