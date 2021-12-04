Тимофій Милованов одружився: фото

Весілля відбулося 4 грудня.

У суботу, 4 грудня, одружився радник керівника Офісу президента України, президент Київської школи економіки та ексміністр економіки Тимофій Милованов.

"Сьогодні (раптово!) сталося весілля Тимофія Милованова. Злагоди та кохання, як прийнято говорити! Усі вакциновані, якщо що", - написав у Facebook голова комітету із развитию ХоРеКа у Спілці українських підприємців Євген Шевченко.

Він виклав фотографії із весілля. На двох із них - наречений Тимофій Милованов із дружиною, які полують із квітами та шампанським на тлі новорічних ялинок. На ще одній світлині гості - сам Шевченко, керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський, головний редактор "НВ" Віталій Сич, експрезидент "Київстару" Петро Чернишов, заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

Напередодні Милованов в ефірі телеканалу "Наш" сказав, що на цих вихідних у нього буде весілля.

"Дороге! Я всіх запрошую, всі служби, які будуть перевіряти, розслідувальників тощо, запрошую подивитися, хто приїде, що зробить", - сказав Милованов.

Він уточнив, що запросив на весілля чотирьох редакторів.