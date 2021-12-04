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Гол дебютанта приніс "Колосу" мінімальну перемогу над "Металістом-1925"

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Гол дебютанта приніс "Колосу" мінімальну перемогу над "Металістом-1925"

УПЛ

Команди помінялися місцями у турнірній таблиці.

Харківський "Металіст-1925" приймав ковалівський "Колос" у поєдинку 17-го туру української Прем'єр-ліги. Гра на стадіоні "Металіст" завершилась мінімальною перемогою гостей - 0:1.

Єдиний гол поєдинку забив на 27-й хвилині матчу Дієго Каріока.

  • Після зіграного матчу "Колос" піднявся на 9 місце, а "Металіст-1925" втратив одну позицію та замкнув 10-ку турнірної таблиці.
  • Наступний свій матч команда з Ковалівки зіграє з "Минаєм", а "харківчани" відправляться у гості до "Маріуполем".

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