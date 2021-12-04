Гол дебютанта приніс "Колосу" мінімальну перемогу над "Металістом-1925"

Команди помінялися місцями у турнірній таблиці.
Харківський "Металіст-1925" приймав ковалівський "Колос" у поєдинку 17-го туру української Прем'єр-ліги. Гра на стадіоні "Металіст" завершилась мінімальною перемогою гостей - 0:1.
Єдиний гол поєдинку забив на 27-й хвилині матчу Дієго Каріока.
- Після зіграного матчу "Колос" піднявся на 9 місце, а "Металіст-1925" втратив одну позицію та замкнув 10-ку турнірної таблиці.
- Наступний свій матч команда з Ковалівки зіграє з "Минаєм", а "харківчани" відправляться у гості до "Маріуполем".
Читайте також:
"Ворскла" у меншості утримала нічию зі львівським "Рухом"
Перегони з "гірниками" продовжуються: "Динамо" здобуло чергову перемогу в УПЛ