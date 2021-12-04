Український Доннарумма: голкіпер "Ворскли" встановив історичний рекорд УПЛ

Різник відбив п'ять пенальті поспіль.

Львівський "Рух" приймав полтавську "Ворсклу" у поєдинку 17-го туру української Прем'єр-ліги. Гра на "Арені Львів" завершилась безгольовою нічиєю - 0:0.

На 38-й хвилині поєдинка голкіпер полтавської команди Дмитро Різник не дозволив себе пробити з одинадцятиметрової відмітки Юрію Климчуку.

Таким чином в активі Різника вже 7 відбитих пенальті з 17 (41,2%) із яких 5 поспіль у чемпіонаті УПЛ 2021/22. Цей показник є рекордним у чемпіонаті України.

Раніше він відбив пенальті від Алваро (Львів), Михайла Сергійчука (Верес), Юрія Батюшина (Металіст 1925), двічі від В'ячеслава Чурка (Колос) та Артема Довбика (Дніпро-1). Цікаво, що всі свої пенальті 22-річний голкіпер збірної України парирував у 2021 році.

Різник побив рекорд Рустама Худжамова, Віталія Постранського, Ігоря Шуховцева та Валерія Воробьева, які не пропускали з пенальті чотири рази підряд.

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