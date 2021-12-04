Тимофей Милованов женился з коллегой: фото со свадьбы

Свадьба состоялась 4 декабря.

В субботу, 4 декабря, женился советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики и эксминистр экономики Тимофей Милованов.

"Сегодня (внезапно!) произошла свадьба Тимофея Милованова. Совет да любовь, как принято говорить! Все вакцинированы, если что", — написал в Facebook глава комитета по развитию ХоРеКа в Союзе украинских предпринимателей Евгений Шевченко.

Он выложил фотографии из свадьбы. На них — жених Тимофей Милованов с женой, которые позируют с цветами и шампанским на фоне новогодних елок. На еще одном фото гости — сам Шевченко, руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский, главный редактор "НВ" Виталий Сыч, экс-президент "Киевстара" Петр Чернышев, заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.

Накануне Милованов в эфире телеканала "Наш" сказал, что в эти выходные у него будет свадьба.

"Дорогая! Я всех приглашаю, все службы, которые будут проверять, расследователей и т.д., приглашаю посмотреть, кто приедет, что сделает... Приезжайте, сделайте расследование о моей свадьбе, я вам все чеки покажу. Где заработал – спросите", — сказал Милованов.

Он уточнил, что пригласил на свадьбу четырех редакторов.

Супругой Милованова стала Наталья Шаповал.

Фото и видео из свадьбы Милованова также выложил экс-главред издания Liga.net Борис Давыденко:

Впоследствии Милованов в Facebook написал: "Наталья Шаповал и я поженились" и выложил совместное свадебное фото.

На странице Натальи Шаповал указано, что она член редколлегии в VoxUkraine. Она также работает вице-президентом по экономико-политическим исследованиям, главой KSE Institute в Киевской школе экономики, которую возглавляет Милованов.

Это второй брак Милованова. Первый длился четыре года – с 2004-го по 2008-й. Он был женат на гражданке США.

"У меня тяжелый характер и плотный график работы. Ни одна жена не выдержит такого. Да и живу я то в Киеве, то за границей", — сказал в одном из интервью Милованов.

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