Дубль Левандовски помог "Баварии" сохранить лидерство Бундеслиги

Мюнхенцы победили на выезде со счётом 3:2.

В рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" принимала на своем поле "Баварию" Мюнхен и потерпела поражение — 3:4.

К 10-й минуте обе команды уже забили по мячу: за "Боруссию" отличился Юлиан Брандт, за "Баварию" – Роберт Левандовский.

Перед перерывом Кингсли Коман вывел действующих чемпионов вперед, на что "шмели" ответил мячом Эрлинга Холланда в начале второго тайма.

Решающим стал второй гол Роберта Левандовского, оформившего дубль на 77-й минуте поединка.

"Бавария" сохранила первое место в Бундеслиге и увеличила отрыв от "Боруссии" на втором месте до четырех очков.

В следующем туре дортмундский клуб встретится с "Бохумом", а мюнхенцы примут на своем поле "Майнц".

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