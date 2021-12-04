Дубль Левандовскі допоміг "Баварії" зберегти лідерство Бундесліги

Мюнхенці перемогли на виїзді з рахунком 3:2.

В рамках 14-го туру німецької Бундесліги дортмундська "Боруссія" приймала на своєму полі "Баварію" Мюнхен та зазнала поразки - 3:4.

До 10-ї хвилини обидві команди вже забили по м'ячу: за "Боруссію" відзначився Юліан Брандт, за "Баварію" – Роберт Левандовський.

Перед перервою Кінгслі Коман вивів чинних чемпіонів уперед, на що "шмелі" відповів м'ячем Ерлінга Холанда на початку другого тайму

Вирішальним став другий гол Роберта Левандовського, який оформив дубль на 77-й хвилині поєдинку.

"Баварія" зберегла перше місце у Бундеслізі та збільшила відрив від "Боруссії" на другому місці до чотирьох очок.

В наступному турі дортмундський клуб зустрінеться з "Бохумом", а мюнхенці приймуть на своєму полі "Майнц".

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