Трамп озвучив нові цифри втрат РФ і України

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп навів цифри щодо втрат росіян і українців на полі бою, які на порядки відрізнялися від озвучених ним даних ще минулого тижня.

Про це пише Укрінформ.

«Якщо говорити про солдатів, то, гадаю, Росія втратила понад 20 тисяч від початку року, 20 тисяч! А щодо України то, за оцінками, це близько 9 тисяч. Це жахлива, жахлива ситуація. Ми хочемо це зупинили», - зазначив Трамп. Минулої п’ятниці він заявив, що 112,5 тисячі російських військових загинули в Україні від початку року, а українська сторона втратила близько 8 тисяч за цей період.

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Чинний президент США також підкреслив, що в Україні не воюють американські солдати, але він відчуває свій обов'язок зупинити це. Крім того, Трамп заявив, що за його президентства Росія не окупувала жодної території. За його словами, це сталося за президентів Буша (очевидно, під час окупації РФ частини Грузії - ред.), Обами та Байдена.

«І я тут, щоби покінчити із цим. Цього б ніколи не почалося, якби я був президентом, тож ми тут, щоби зупинити це, зупинити смерть», - наголосив Трамп.

Раніше американський президент назвав «огидними» останні масовані обстріли Росією українських міст, внаслідок яких загинули десятки людей.