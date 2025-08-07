Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп анонсував нові вторинні санкції проти торгових партнерів РФ.

Про це він заявив у Білому домі.

У президента запитали, чому Індія стала першою країною, щодо якої США запровадили мита за торгівлю з Росією.

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"Минуло лише вісім годин. Подивимось, що буде далі з новими санкціями. Повірте, попереду ще багато. Ви побачите значно більше. Буде дуже багато вторинних санкцій", - відповів Трамп.

При цьому він припустив, що США згодом скасують мита проти Індії. Він також не виключив, що мита запровадять і проти Китаю.

Нагадаємо, 30 липня президент США запровадив мита проти Індії у розмірі 25%. Окрім того, він пригрозив, що має намір “суттєво підвищити” імпортне мито щодо Нью-Делі. Втім, якою буде нова ставка мит для Індії.

Росія звинувачує США в торгівельному тиску на Індію через намір президента Дональда Трампа підвищити мита для країни.

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Раніше також повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження 100-відсоткових тарифів щодо торгівельних партнерів Росії. За його словами, раніше він “ніколи не встановлював відсотки”, але тепер планує активно цим займатися.