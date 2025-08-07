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Трамп анонсировал новые вторичные санкции против торговых партнеров РФ
Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести больше вторичных санкций против стран, торгующих с Россией. Первой под пошлины попала Индия, но Трамп не исключил, что в дальнейшем ограничения могут затронуть и Китай.
Президент США Дональд Трамп анонсировал новые вторичные санкции против торговых партнеров РФ.
Об этом он заявил в Белом доме.
У президента спросили, почему Индия стала первой страной, по которой США ввели пошлины за торговлю с Россией.
"Прошло всего восемь часов. Посмотрим, что будет дальше с новыми санкциями. Поверьте, впереди еще много. Вы увидите гораздо больше. Будет очень много вторичных санкций", - ответил Трамп.
При этом он предположил, что США со временем отменят пошлины против Индии. Он также не исключил, что пошлины будут введены и против Китая.
Напомним, 30 июля президент США ввел пошлины против Индии в размере 25%. Кроме того, он пригрозил, что намерен "существенно повысить" импортную пошлину в отношении Нью-Дели. Впрочем, какова будет новая ставка пошлин для Индии.
Россия обвиняет США в торговом давлении на Индию из-за намерения президента Дональда Трампа повысить пошлины для страны.
Ранее также сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил , что рассматривает возможность введения 100-процентных тарифов по торговым партнерам России. По его словам, ранее он "никогда не устанавливал проценты", но теперь планирует активно этим заниматься.