Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп анонсировал новые вторичные санкции против торговых партнеров РФ.

Об этом он заявил в Белом доме.

У президента спросили, почему Индия стала первой страной, по которой США ввели пошлины за торговлю с Россией.

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"Прошло всего восемь часов. Посмотрим, что будет дальше с новыми санкциями. Поверьте, впереди еще много. Вы увидите гораздо больше. Будет очень много вторичных санкций", - ответил Трамп.

При этом он предположил, что США со временем отменят пошлины против Индии. Он также не исключил, что пошлины будут введены и против Китая.

Напомним, 30 июля президент США ввел пошлины против Индии в размере 25%. Кроме того, он пригрозил, что намерен "существенно повысить" импортную пошлину в отношении Нью-Дели. Впрочем, какова будет новая ставка пошлин для Индии.

Россия обвиняет США в торговом давлении на Индию из-за намерения президента Дональда Трампа повысить пошлины для страны.

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Ранее также сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил , что рассматривает возможность введения 100-процентных тарифов по торговым партнерам России. По его словам, ранее он "никогда не устанавливал проценты", но теперь планирует активно этим заниматься.