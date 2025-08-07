В Днепре раздаются взрывы: город атакуют десятки беспилотников

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 7 августа в Днепре прозвучал ряд взрывов в результате атаки российских ударных дронов.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Они заявляют о движении около 20-25 беспилотников на Днепр.

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