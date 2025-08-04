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В Днепре наркозависимая агентка РФ готовила теракт посреди города — детали
29-летняя наркозависимая из Винницы искала легких заработков в Интернете и получила от оккупантов «командировку» в Днепр.
В Днепре 29-летняя российская агент-наркоманка готовила теракт.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Агент России готовила взрыв возле админздания одного из правоохранительных органов в центральной части города. Ею оказалась 29-летняя наркозависимая из Винницы, которая попала в поле зрения оккупантов, когда искала «легких заработков» в Телеграме.
После вербовки женщины российские спецслужбы «направили» ее в Павлоград на Днепропетровщине. Там она по инструкции куратора забрала из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ).
Впоследствии фигурантка получила новое задание: прибыть в Днепр, поселиться в заранее арендованной квартире и провести доразведку возле здания правоохранителей, где россияне планировали подрыв.
Одновременно агент подыскала у места запланированного теракта «удобную» локацию для тайника, где спрятала взрывчатку и передала куратору соответствующие координаты.
Затем непосредственный исполнитель теракта должен был забрать взрывчатку из тайника, заложить ее возле госучреждения и активировать.
Правоохранители сработали на опережение — изъяли из тайника взрывчатку и обезвредили ее, а затем задержали фигурантку на попытке бегства из города.
Задержание произошло на блокпосту, через который агент пыталась проехать маршрутным автобусом в направлении Одессы, где она планировала «залечь на дно».
Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по статье «подготовка к совершению террористического акта, совершенная по предварительному сговору группой лиц». Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Киеве 19-летний предатель заманил военного на свидание с «девушкой» и активировал взрывное устройство.