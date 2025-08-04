Затримана агентка РФ / © СБУ

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У Дніпрі 29-річна російська агентка-наркоманка готувала теракт.

Про це передає пресслужба СБУ.

Агентка Росії готувала вибух біля адмінбудівлі одного з правоохоронних органів у центральній частині міста. Нею виявилася 29-річна наркозалежна з Вінниці, яка потрапила у поле зору окупантів, коли шукала «легких заробітків» у Телеграмі.

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Після вербування жінки російські спецслужбісти «відрядили» її до Павлограда на Дніпропетровщині. Там вона за інструкцією куратора забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Згодом фігурантка отримала нове завдання: прибути до Дніпра, оселитися у заздалегідь орендованій квартирі і провести дорозвідку поблизу будівлі правоохоронців, де росіяни планували підрив.

Одночасно агентка підшукала біля місця запланованого теракту «зручну» локацію для тайника, де заховала вибухівку і передала куратору відповідні координати.

Потім безпосередній виконавець теракту мав забрати вибухівку зі схрону, закласти її біля держустанови і активувати.

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Правоохоронці спрацювали на випередження — вилучили зі схованки вибухівку і знешкодили її, а потім затримали фігурантку на спробі втечі з міста.

© СБУ

Затримання відбулося на блокпосту, через який агентка намагалася проїхати маршрутним автобусом у напрямку Одеси, де вона планувала «залягти на дно».

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ст. «готування до вчинення терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що у Києві 19-річний зрадник заманив військового на побачення з «дівчиною» і активував вибуховий пристрій.

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