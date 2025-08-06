Трамп ввел дополнительную пошлину для Индии: Белый дом объяснил причину

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий дополнительную 25% пошлину на товары из Индии.

Об этом пишет Clash Report.

Дополнительные пошлины на Индию связаны с закупкой ею российской нефти. Такую позицию объяснили в Белом доме.

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Напомним, 30 июля президент США ввел пошлины против Индии в размере 25%. Кроме того, он пригрозил, что намерен «существенно повысить» импортную пошлину по Нью-Дели. Впрочем, какова будет новая ставка пошлин для Индии.

Россия обвиняет США в торговом давлении на Индию из-за намерения президента Дональда Трампа повысить пошлины для страны.

Ранее также сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил , что рассматривает возможность введения 100-процентных тарифов по торговым партнерам России. По его словам, ранее он "никогда не устанавливал проценты", но теперь планирует активно этим заниматься.