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Трамп озвучил новые цифры потерь РФ и Украины
Президент США Дональд Трамп озвучил существенно другие цифры потерь на фронте, чем те, которые он сам назвал неделю назад.
Президент США Дональд Трамп привел цифры по потерям россиян и украинцев на поле боя , которые на порядки отличались от озвученных им данных еще на прошлой неделе.
Об этом пишет Укринформ .
«Если говорить о солдатах, то, думаю, Россия потеряла более 20 тысяч с начала года, 20 тысяч! А что касается Украины, то, по оценкам, это около 9 тысяч. Это ужасная, ужасная ситуация. Мы хотим это остановили», – отметил Трамп. В прошлую пятницу он заявил, что 112,5 тысяч российских военных погибли в Украине с начала года, а украинская сторона потеряла около 8 тысяч за этот период.
Действующий президент США также подчеркнул, что в Украине не воюют американские солдаты, но он чувствует свою обязанность остановить это. Кроме того, Трамп заявил, что при его президентстве Россия не оккупировала ни одной территории. По его словам, это произошло при президентах Буша (очевидно, во время оккупации РФ части Грузии – ред.), Обаме и Байдене.
«И я здесь, чтобы покончить с этим. Этого бы никогда не началось, будь я президентом, поэтому мы здесь, чтобы остановить это, остановить смерть», - отметил Трамп.
Ранее американский президент назвал «отвратительными» последние массированные обстрелы Россией украинских городов, в результате которых погибли десятки человек.