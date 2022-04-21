У РНБО України пояснили, що таке російська пропаганда

У РНБО України пояснили, що таке російська пропаганда

Основним методом роспропаганди є спотворення фактів про загальновідомі події.

Центр протидії дезінформації при РНБО України роз'яснює, що таке пропаганда та роспропаганда.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі.

Пропаганда (лат. propaganda дослівно - «яка підлягає поширенню (віра)», від лат. propago - «поширюю») — форма комунікації для поширення в суспільстві світогляду, теорії, твердження, фактів, аргументів, чуток та інших відомостей з метою впливу на громадську думку.

Основним методом роспропаганди є спотворення фактів про загальновідомі події.

Головні фейк-канали роспропаганди - RT, Первый канал, Россия-24, Россия-1, НТВ, РБК, агенція ТАСС.

Яскравий приклад пропаганди - російський фільм «Солнцепёк» 2021 року, що являє собою суміш штампів та фейків російської пропаганди за 7 років війни на Сході України.

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