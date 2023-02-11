У Вашингтоні поки бачать військової загрози для Молдови та Румунії.

США переконують, що не бачить ознак, які вказували б на прямі загрози військового характеру для Румунії й Молдови.

Це сталося на тлі повідомлень про те, що російські ракети, запущені по Україні 10 лютого, перетнули їхній повітряний простір.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател - пише Укрінформ.

«Наразі ми не маємо ознак прямої військової загрози з боку Росії Молдові чи Румунії», - сказав представник Держдепу.

Він додав, що відносно Молдови, яка підтвердила порушення її повітряного простору, Сполучені Штати підтримують її суверенітет і територіальну цілісність, а також її конституційно гарантований нейтралітет.

Нагадаємо, 10 лютого під час атаки по Україні дві російські ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Про це повідомив і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, і президент України Володимир Зеленський.

У Міноборони Молдови підтвердили, що російська ракета була в їхньому повітряному просторі. Через цей випадок російського посла в Кишиневі Олега Васнєцова викликали до МЗС Молдови.

Тим часом Міністерство оборони Румунії не підтвердило проліт російської ракети над територією країни. В НАТО відмовилися коментувати інформацію, посилаючись на офіційну заяву оборонного відомства Румунії.

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