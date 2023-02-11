Астрологічний прогноз на 11-12 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 22-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, несе з собою мудрість та нові знання, які засвоюються швидко та легко. Тому бажано присвятити вихідні дні навчанню чи, навпаки, передавання свого досвіду тим, кому він життєво необхідний.

Символ дня: Золотий ключик.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: синій нефрит, синій агат.

За яку частину тіла відповідає: хребет, тазостегновий пояс.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, зазвичай бувають важкими і довго не піддаються лікуванню, тому зволікати з ним не варто.

Харчування дня: відмовляти собі в їжі небажано — шлунок потребує навантаження, але і переїдати не слід — у всьому потрібно знати міру.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цими днями, може призвести до набирання зайвої ваги.

Магія і містика дня: можна осягати мудрість, що міститься у духовній та езотеричній літературі.

Сни дня: у снах, які можуть приснитися в ці ночі, містяться нові знання, тому на них треба звернути увагу.

Табу дня: не можна використовувати на зло іншим людям таємниці, що відкрилися цими днями.

Афоризм дня: "Досягає той, хто робить, пожинає той, хто сіє" (Арабське прислів'я).

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